Чи дозволить Британія Україні завдавати ударів по РФ: видання Times дізналося

Лондон не хоче діяти самостійно у цьому питанні.

Велика Британія не дозволить Україні завдавати ударів вглиб території РФ далекобійною зброєю. Потрібна згода Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє видання The Times.

Автори статті пишуть, що нещодавно український президент Володимир Зеленський звернувся до США та Британії із закликом подолати свій "страх" та виявити "рішучість" у цьому питанні.

Що більше - днями стало відомо, що п'ять британських колишніх міністрів оборони і ексочільників урядів Британії закликали чинного прем'єра Кіра Стармера дозволити Україні завдавати ударів углиб РФ ракетами Storm Shadow. Свій заклик вони пояснюють тим, що будь-яка затримка лише підбадьорить російського президента-диктатора Володимира Путіна.

Втім, Лондон вирішив не діятиме самостійно. Адже американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети потрапляли в ціль. Йдеться про крилаті ракети великої дальності Storm Shadow, наголошує Times.

Своєю чергою, британська влада вважає, що швидше за все, Вашингтон таки дасть "зелене світло" на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Водночас, в адміністрації президента США Джо Байдена досі існують розбіжності щодо цього питання.

Нагадаємо, за інформацією видання Politico, США і Британія можуть зняти обмеження щодо ударів по РФ. Це рішення можуть погодити на Генеральній асамблеї ООН.

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