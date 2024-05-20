Чи дозволить Захід бити його зброєю по Росії: Зеленський дав відповідь

Захід боїться ескалації з боку РФ, водночас прагнучи, щоб Україна перемогла, зазначив Володимир Зеленський.

Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині території Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський Reuters в ексклюзивному інтерв’ю в Києві в понеділок, 20 травня.

"Поки нічого позитивного немає", – сказав він.

Зеленський додав, що "Сполучені Штати чинили опір закликам України використати свої ракети проти міжнародно визнаної російської території, відображаючи занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації, водночас прагнучи переконатися, що Київ вийде переможцем".

Нагадаємо, Володимр Зеленський різко висловився через затримки військової допомоги.

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