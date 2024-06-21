Чи дозволив Байден ЗСУ бити по глибокому тилу Росії: пояснення експертів

Дозвіл США на удари в РФ є недостатнім і не може зірвати масштабні операції окупантів.

Політика США все ще забороняє українським силам завдавати ударів по військових цілях із наданої США зброї в оперативному та глибокому тилу території Росії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема, видання Рolitico з посиланням на анонімних урядовців США повідомило, що Сполучені Штати дозволяють українським силам завдавати ударів по російських силах там, де російські війська атакують Україну через міжнародний кордон, маючи на увазі міжнародний кордон поблизу Сумської, Чернігівської та Харківської областей України.

Ця заява не означає зміни політики США. Заява прояснює контури поточної політики США: українські війська можуть використовувати HIMARS для удару по російських силах, які готуються або активно атакують Україну, але, ймовірно, не можуть вразити всі законні російські військові цілі в зоні дії українських HIMARS, зокрема, у Бєлгородській, Курській, Брянській областях РФ.

"Політика США все ще захищає переважну більшість оперативного та глибокого тилу Росії, і політика США все ще забороняє українським силам використовувати ATACMS будь-де в Росії", - йдеться у звіті.

Експерти вважають, що цей крок Байдена є кроком у правильному напрямку, але сам по собі не здатний перешкодити масштабним операціям Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден надав дозвіл для України бити американською зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Згодом радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що коли російські війська під час наступу на Харківщині перетинали кордон, не було сенсу не дозволяти українцям завдавати ударів по об’єктах у Росії.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації.

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