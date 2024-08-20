Чи евакуюють росіян з Курської області до України – нардеп відповів

За його словами, жителі районів, де не ведуться бої, продовжують там жити.

Наразі евакуації громадян РФ з території Курської області, що контролюється ЗСУ, до України не відбувається.

Про це заявив секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, який побував на Курщині, передає "Радіо Свобода".

За його словами, жителі районів, де не ведуться бої, продовжують там жити.

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"Якби, мабуть, уже відбувалася якась евакуація, я б про це знав. Але зараз ніякої евакуації не відбувається. Те, що я знаю – люди там живуть і ті міста, населені пункти, які опинилися в тилу українських військ, там в принципі бойових дій немає, там люди просто продовжують жити, там створена наша комендатура під керівництвом генерала Едуарда Москальова, вони там утримують порядок і забезпечують життєдіяльність тому, що згідно з Женевськими конвенціями, окуповані території, держава, яка їх окуповує, має відповідати за все те, що там відбувається. Ось ми окупували ці території і тепер наше завдання відповідати за місцеве населення, яке там є", – сказав Костенко.

Нардеп припустив, що дехто, можливо виїжджає без допомоги України – самостійно. Оскільки на Курщині поки немає суцільної лінії фронту, цивільні росіяни подекуди мають змогу виїхати на територію, яку контролює РФ.

"Там є можливість у цивільних проїздити. Там не суцільна лінія фронту. Тому є можливість, а вже чи росіяни пропускають, це вже росіяни можуть, як пропускати, так і знищувати ще на підході. Тому це вже зараз складно проконтролювати, бо йдуть бойові дії, і там, де йдуть сутички – там точно не їздять цивільні; там, де немає (бойових дій – ред.) і є якісь польові дороги – там проконтролювати досить складно", – сказав депутат.

Також він запевнив, що для цивільних росіян нема загрози зі сторони ЗСУ.

"Можливо, тільки вони розуміють, що якщо Росія там в перспективі підтягне свої війська, або просто візьмуть авіацію, і вони бачили те, що Росія робить із захопленими територіями, з нашими містами, що РФ їх просто стирає з землі, то, можливо, оця загроза, і вони більше її будуть відчувати саме від Російської Федерації, а не від України", – підсумував Роман Костенко.

Раніше віцепрем’єрка, міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що цивільним буде надана можливість евакуюватися з Курської області.

Ця заява обурила українців, які не в захваті від потенційних нових сусідів, що ще бувально вчора махали триколорами.

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