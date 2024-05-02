Чи фіксують російські наступальні угруповання в Криму: військовий пояснив наміри окупантів

Коли ми бачили в Мережі відео, як росіяни перекидають танки та бронетехніку до Криму кілька тижнів тому, це могло відбуватися в рамках ротації.

В тимчасово окупованому Криму наразі не фіксується жодних ознак формування наступальних угруповань чи раптових змін у стані, розташуванні або чисельності ворожої армії.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За його словами, поки що зарано робити висновки щодо можливого посилення окупантами цього напрямку. Коли ми бачили в Мережі відео, як росіяни перекидають танки та бронетехніку до Криму кілька тижнів тому, це могло відбуватися в рамках ротації.

"Кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою. Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положенні та кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок, поки напевно зарано", — наголосив Плетенчук.

Крім того, він додав, що окупанти використовують тимчасово захоплені території для того, щоб обстрілювати неокуповану частину України.

Нагадаємо, що росіяни заявили, що в ніч проти 30 квітня по окупованому Криму був завданий ракетний удар із застосуванням ATACMS.

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