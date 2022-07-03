Чи готова армія Білорусі до наступу на Україну: відомий опозиціонер про "вар'ятські заяви" Лукашенка

Чи готова армія Білорусі до наступу на Україну: відомий опозиціонер про "вар'ятські заяви" Лукашенка

Білоруси не хочуть заходити в Україну.

Слова диктатора Білорусі Олександра Лукашенка не можна сприймати серйозно.

Таку думку висловив опозиційний білоруський журналіст Франак Вячорка в інтерв'ю "24 каналу".

"Усе, що каже Лукашенко, треба ділити на п'ять. Він в одному інтерв'ю дає декілька суперечливих тез. Він постійно генерує якісь вар'ятські заяви та коментарі, аби це обговорювали у пресі", – зазначив Вячорка.

Опозиціонер переконаний, що будь-які заяви білоруського політика не мають сенсу.

"Він не має ані легітимності, ані підтримки, ані часом права і можливості впливати на ситуацію", – вважає Вячорка.

За його словами, сприйняття вторгнення у представників Генштабу, солдатів та офіцерів середнього рівня, які приймають рішення на місцях, різне. Тож настрої у Мінську та війська, що перебуває на кордоні, сильно відрізняються. Білоруси не готові заходити в Україну.

"Вони не готові до цієї війни. Серед них є велика деморалізація. Вони не розуміють, навіщо їх втягують у цю війну", – додав опозиціонер.

Він також зазначив, що усі заяви Лукашенка сприймаються за жарт або вар'ятські думки шизофреніка.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються штурмувати позиції українських захисників на Донбасі.

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