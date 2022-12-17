Чи готова Білорусь до повноцінної участі в наземній операції проти України: відповідь розвідки

Андрій Юсов зазначив, що сьогодні Білорусь використовується Росією як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як база для постачання озброєнь, зокрема важких.

Сьогодні Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

Про це заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону.

Юсов зазначив, що сьогодні Білорусь використовується Росією як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як база для постачання озброєнь, зокрема важких.

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"Маневри, які ми бачимо - пересування, передислокації - зорієнтовані на те, щоб відволікати українські сили і тримати певну кількість українських сил оборони на білоруському напрямку, щоб вони не могли бути перекинуті на інший напрямок", - пояснив він.

Речник ГУР повідомив, що глобальна ситуація не змінилася.

"Сьогодні Білорусь навіть разом з частково мобілізованими не готова до повноцінної участі в наземній операції. Якщо б таке рішення було прийнято, то це було б самогубство і з військової точки зору, і з політичної. Якщо врахувати, що найбільш елітні підготовлені російські частини вже знищені на території України, то сьогодні білоруська армія, можливо, навіть в середньому краще підготовлена, ніж російська, але їхніх зусиль і за кількістю, і за іншими показниками не вистачає для формування ударних угруповань", - зазначив він.

Андрій Юсов наголосив, що українські сили оборони готові до різних сценаріїв, зокрема з білоруського напрямку, тому "несподіванки не буде".

Нагадаємо, 13 грудня в Білорусі розпочалася раптова "перевірка бойової готовності" Збройних сил країни за дорученням Лукашенка, який підтримує Путіна у війні проти України.

За кілька днів білоруських військових, які брали участь у раптовій "перевірці бойової готовності", перекинули від українського кордону назад до місць постійної дислокації.

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