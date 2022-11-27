Чи готова Білорусь вторгнутися в Україну та як Лукашенко воде Путіна "за ніс": російський опозиціонер пояснив

Лукашенко бере участь у війні проти України опосередковано. Він здав Білорусь в аренду Путіну, якого до цього моменту 15 років водив “за ніс”.

Лукашенко є одним з головних посіпак у війні проти України. Проте поки що білоруські військові не перейшли до останньої межі, коли вже починається конфлікт.

Про це в ефірі телеканалу “FreeДом” розповів російський опозиціонер Геннадій Гудков.

“Я не вірю, що Лукашенко не усвідомлює смертельного ризику для себе у факті готовності розв'язати війну проти України за участю своїх збройних сил. Мабуть, у Кремлі його так притиснули, що він ось так заговорив. Все одно опосередковано у війні він бере участь. Просто поки що білоруські військові не перейшли до останньої межі, коли вже триває конфлікт. Його 30-40 тисяч військових нічого не змінять. І стільки він не відправить, бо хтось його має захищати. Якщо так - то тоді Лукашенко до остаточної поразки Путіна водитиме його за ніс”, - розповів Геннадій Гудков.

Що відомо про участь Білорусі у війні проти України

З першого дня війни Білорусь надає РФ свої територіх для запуску ракет та літаків, які обстрілюють мирні міста нашої держави. Неодноразово йшлося і про те, що Лукашенко готовий відправити до України своє військо. Експерти навіть вважають, що "кухар" Пригожин може готовути ув'язнених чоловіків для нападу з Білорусі.

Тим часом РФ наганяє до Білорусі непідготовлених мобілізованих, чиї підрозділи не можуть повністю укомплектувати.

Читайте також: