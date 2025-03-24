Чи готова Росія до наступу на Дніпропетровщину — пояснення військового оглядача

Він не виключає, що у разі певного просування росіяни можуть з’явитися в межах Дніпропетровської області.

Російські війська не мають достатніх ресурсів для повноцінного наступу на Дніпропетровську область.

Про це 24 березня в ефірі телеканалу FREEДOM заявив військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, плани окупантів передбачали обхід Покровська із західного напрямку, щоб перерізати логістичні маршрути Сил оборони України. Такий маневр теоретично міг вивести російські сили на територію Дніпропетровщини.

"Мета залишилася тією ж – обхідний маневр на захід від Покровська. Але питання в тому, чи зможе ворог її реалізувати", – зазначив Попович.

Він не виключає, що у разі певного просування росіяни можуть з’явитися в межах Дніпропетровської області, оскільки це мало б політичне значення: вихід на адміністративні кордони Донеччини, Дніпропетровщини й частини Запорізької області можна було б подати як "успіх".

Однак, підкреслює оглядач, для масштабного наступу на цьому напрямку у ворога банально не вистачає сил. "Про який наступ ми можемо говорити, якщо противник досі топчеться біля Покровська? Його просування фактично зупинено", – наголосив він.

Попович також зауважив, що російські війська зараз перебувають у виснаженому стані, тож просування в бік Павлограда чи тим більше Дніпра виглядає малоймовірним.

Нагадаємо, поблизу Покровська на Донеччині російські війська після приблизно 10-денної перерви знову активізували спроби покращити своє тактичне положення.