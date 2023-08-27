Чи готова Україна до тривалої і довгої війни: Зеленський навів приклад Ізраїля

Президент пояснив, що українці готові воювати довго, якщо потрібно, але для цього необхідно мінімізувати втрати з нашого боку.

Президент Володимир Зеленський відповів, чи готова Україна до тривалої війни, якщо це буде необхідно.

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Президент навів приклад Ізраїлю, який фактично від часу проголошення своєї незалежності 1948 року перебуває у стані перманентної війни. Він наголосив, що українські громадяни готові воювати довго, якщо потрібно, але для цього необхідно мінімізувати втрати з нашого боку.

"Ізраїль воює? Дивлячись яка це війна. Ми готові воювати довго, не втрачаючи людей. Так може бути. Мінімізувати жертви за прикладом Ізраїлю. Можна так жити", – сказав Зеленський.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Є люди і нелюди! Велике інтерв'ю із Зеленським про сенсації, скандали, вибори, перемогу та план "Б"

Раніше президент Зеленський розповів, чи очікуванти на посилення мобілізації в Україні.

Читайте також: