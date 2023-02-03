Чи готові російські війська атакувати Україну: прикордонники оцінили загрозу станом на зараз

Щодо ситуації у Білорусі, то прикордонники не помічають біля українського кордону переміщення військової техніки чи особового складу.

Прикордонники не фіксують на українсько-російському кордоні потужного ударного угруповання, наявність якого могло б означати готовність до наступу.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час телемарафону у п'ятницю, 3 лютого.

"Там (на російсько-українському кордоні – ред.) потужного ударного угруповання, на щастя, поки не відмічається. Проте Росія продовжує свої терористичні дії, щоденно обстрілюючи прикордоння України – і по Чернігівщині, і по Сумській області, і по частині Харківської області", - сказав він.

Щодо ситуації у Білорусі, то Демченко повідомив, що вони не помічають біля українського кордону переміщення військової техніки чи особового складу російських або білоруських підрозділів.

Росія готується до реваншу

Під час нового наступу Росія може першими кинути в бій найманців ПВК "Вагнер" та бойовиків "ЛДНР", тож вони можуть просто зникнути з арени бойових дій. Таку думку висловив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Після знищення, на його думку, РФ відправить у наступ цінніших та більш-менш укомплектованих десантників.

Щодо дати нового великого наступу РФ, то це може статися близько 24 лютого, так вважає український міністр оборони Олексій Резніков. Напрямками ворожої атаки можуть стати північ, південь та схід, попереджав секретар РНБО Олексій Данілов.

Втрати росіян на 3 лютого: мінус 840 військових, 4 танки і літак

Читайте також: