Чи готувалася армія України до нападу РФ 2022 року: у Сухопутних військах вперше відповіли

Українська армія готувалася до відбиття повномасштабного російського нападу протягом п'яти місяців.

Про це сказав генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який на момент початку повномасштабної війни Росії з Україною очолював Операцію об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, нині - командувач Сухопутних військ в інтерв'ю для Радіо Свобода.

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"В Об’єднані сили я був призначений ще в липні 2021 року. Провівши аналіз, уже восени була дуже велика вірогідність, що буде повномасштабна війна. Про її масштаби було ще тяжко розуміти, але [те], що вона, як мінімум, захопить територію Луганської і Донецької області – це було очевидно. Тому що ми аналізували дії противника, його відповідні превентивні заходи, його розвідувальні функції, які виконували вони на території, вздовж всієї лінії зіткнення, вдовж кордону", - зазначив Павлюк.

Він додав, що із осені 2022 року командування ОСС приступило до виконання певних дій із відбиття майбутньої агресії РФ. Уже у січні-лютому вони отримали підтвердження від розвідки.

"Розуміючи, що співвідношення сил і засобів було і буде не на нашу користь, але в нас все одно варіантів не було – ми повинні були вистояти, тому що за нами була вся Україна. Тому протягом п'яти місяців ми готувалися до відбиття повномасштабної агресії. Уже в січні-лютому ми отримували телеграми від Головного управління розвідки, в яких передбачалося, що такий варіант можливий", - розповів командувач Сухопутних військ.

Він запевнив, що у лютому 2022 року усі позиції на Донбасі були готові до зустрічі ворога.

"І на лютий місяць ми зробили максимально все, щоб гідно зустріти ворога: всі позиції були максимально посилені, прорахован всі можливі варіанти дій, переміщені всі резерви – ми два рази, як мінімум, проводили повномасштабне тренування, а локальних тренувань було проведено дуже багато. Це зіграло свою, можливо, вирішальну роль. Що в перший день, коли був нанесений удар по всіх командних центрах, по всіх пунктах управління, по всіх місцях, де мали бути скупчення наших військ і склади – вони пройшли в пусте місце", - сказав Павлюк.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти активізувалися по всій лінії фронту.

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