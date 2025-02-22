Чи готуватися до масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії: Ігнат відповів

Питання масованої атаки в треті роковини повномасштабного вторгнення Росії нині активно обговорюють в соцмережах українці, а Telegram-канали попереджають про ймовірність такої атаки.

Цю ситуацію прокоментував в інтерв'ю "Радіо Свобода" керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що удари ворога – це те, що відбувається завжди, тож прив'язуватися до дат, 24 лютого чи інший день, не варто.

"Новий рік, будь-яка символічна дата для окупанта чи символічна дата для України, приміром, День незалежності. Очікувати – ми вже очікуємо три роки щодня. Пережили різні очікування, "Орєшніки" і так далі. Звичайно, треба бути готовими", – сказав він. І додав, що має на увазі навіть курси надання першої медичної допомоги.

"Кожна родина, організація повинна мати якийсь план в екстреній ситуації, коли критична ситуація наступає. Удар, чи то "Шахед", чи ракета, треба знати, де аптечка лежить, як діяти, першу допомогу надати. Тактична медицина – це дуже важливо. Багато сімей записують підлітків на такі курси, це може врятувати життя батькові чи матері. Тому готуватися. Ми живемо в такий час", – порадив речник.

Також Ігнат зауважив, що в окупантів є свій план ударів.

"Говорити про якийсь конкретний день не можна. Бо Росія має свій чіткий план, вони мають визначені об'єкти, які хочуть ударити. І планують свої удари відповідно до задумів стратегічних. Також враховують різні фактори, навіть погодні умови. Це теж дуже впливає, щоб планувати удар в той чи інший регіон", – пояснив речник.

Нагадаємо, США та Росія знову сідають за стіл переговорів.

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