Чи готуватися українцям до масованих атак восени: що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах припускають, що окупанти роблять ставку під час атак на вітчизняні "Шахеди".

Росія може готуватися до масованих атак по Україні восени, але чи вони будуть і наскільки інтенсивними - спрогнозувати важко.

Про це розповів в інтерв'ю Суспільному речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Також читайте Експерт оцінив артилерійський потенціал ворога: чи може РФ компенсувати втрати

"Я думаю, вони будуть намагатися поцілити всюди. Питання у тому, чи вистачить їм засобів. Мабуть, ставка буде робитися на "Шахеди", бо вони вже відкрили виробництво, а це вже говорить про що? Що їх створити легше, швидше, дешевше", - вважає він.

Представник ПС наголосив, що українські підприємства тоже виготовляють зброю, тому Україна готова до ударів ворога.

"Важко зрозуміти, скільки у них - можливостей і що буде відбуватися у Росії. Ми будемо спостерігати, що там буде відбуватися. Наші оборонні підприємства щось та й виготовляють корисне, і будемо надіятися, що нам будуть давати те, що нам потрібно", - сказав він.

Раніше військово-політичний експерт Олександр Коваленко оцінив, чи чекати на масовані атаки РФ під час опалювального сезону.

Читайте також: