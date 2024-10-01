Чи готує РФ наступ з метою захоплення Запоріжжя: відповідь експерта

Армія РФ активізувалася на Запорізькому напрямку. Втім, масштабного наступу окупаційних військ з метою захоплення Запоріжжя не буде.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "РБК.Україна".

Днями речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що росіяни стягують особовий склад та готуються до штурмів на Запорізькому напрямку.

"Можливо, підуть уперед, але на окремих локаціях. У районі Роботинського виступу, на Гуляйпільському чи Времівському напрямках. Але не буде якогось масштабного наступу, наприклад, з метою захоплення Запоріжжя", - вважає Олександр Коваленко

Нагадаємо, Владислав Волошин повідомляв, що армія РФ готує новий штурм та перекидає техніку на поле бою в Запорізькій області. Існує тенденція загострення ситуації на лінії бойового зіткнення.

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