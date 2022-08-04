Чи готують РФ та Білорусь наступальні угруповання на північному кордоні України - відповідь Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 4 серпня.

У Генштабі не бачать ознак створення наступальних угруповань збройних сил РФ та Білорусі.

Росіяни зі ствольної та реактивної артилері обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Медведівка, Миколаївка Чернігівської області та Краснопілля, Миропілля, Михайлівка, Велика Рибиця Сумської області. На думку Генштабу, такі дії окупанти чинять "з метою демонстрації присутності та сковування Сил оборони".

Крім того, окупанти вели повітряну розвідку.

Раніше у Генштабі розповіли, що окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на Харківському напрямку, тривають бої.

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