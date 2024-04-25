Чи готує Росія наступ на півдні: у ЗСУ розповіли про дії ворога

Окупанти збільшили кількість авіації та розвіддронів в акваторії Чорного моря.

Сили оборони України не спостерігають ознак створення наступальних угруповань російських військ на Південному напрямку.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук на брифінгу 25 квітня.

Плетенчук сказав, що наразі українські військові не бачать ознак створення окупантами наступальних угруповань на Південному напрямку.

"Якщо брати лівобережжя, для Росії це не є пріоритетом наступу. Основні події відбуваються на іншому театрі бойових дій", – зазначив речник Сил оборони півдня.

Дії ворога на півдні України

Водночас, зазначив він, російські війська на полишали спроб завдати максимальних втрат українським військам на півдні.

"Це і Херсонщина, і Миколаївщина, чиї південні околиці періодично страждають від застосування дронів та обстрілів з Кінбурну, це й Одеса, яку атакують із застосуванням також і ракетної зброї. Ворог переслідує цілі знищення інфраструктури, не полишає спроб пошуку та знищення місць дислокації військових підрозділів, – розповів Плетенчук.

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Він також поінформував, що ворог збільшив кількість авіації та розвідувальних дронів в акваторії Чорного моря. Йдеться про літаки Су, МіГ, Ан та навіть застарілі Бе-12.

"Так ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море. Також відсутність кораблів вони компенсують мобільними пусковими установками", – повідомив речник захисників півдня.

Він додав, що російські війська для ведення розвідки також використовують дрони щонайменше п’яти моделей.

Плетенчук зазначив, що результати знищення ворожих дронів дуже високі, а от знищення ракетного озброєння – гірші. Відчувається проблема нестачі комплексів ППО, але наразі ця проблема обговорюється на найвищому рівні.

До слова, як повідомили 25 квітня аналітики Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися у Кринках на Херсонщині та зберігають свої позиції там. Водночас ворог нещодавно незначно просунувся в Роботиному на тлі позиційних боїв.

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