Чи готується Україна вийти з Курської області: військовий дав відповідь 

За словами військового, "жодних натяків" з боку командування на завершення Курської операції не було.

Курська операція Сил оборони триває вже три місяці. Нещодавно на фронт на Курщину приїздив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб поспілкуватись з бійцями та підбити проміжні підсумки операції. Але щодо закінчення операції на Курщині не було не тільки офіційних наказів, а й навіть жодних натяків.

Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов в коментарі для “Київ24”.

"Наша 41-ша бригада працює у Курській області від самого початку операції, від початку серпня. І в нас один з найважчих напрямків – це саме місто Суджа та біля нього. Саме тут ми б'ємося проти 810-ї бригади морської піхоти російської, куди саме й передають північнокорейське поповнення", – розповів військовий.

Він зазначив, що главком Олександр Сирський нещодавно приїздив до Курської області, спілкувався з командирами, нагороджував бійців і на власні очі бачив ситуацію, як вона є.

"Жодних натяків на те, що ми завтра виходимо, не було. Але я нагадаю – це армія, це дисципліна, і як буде команда – будемо виходити, буде команда – будемо триматись. Ми виконуємо накази", – наголосив Сазонов.

За словами військового, ситуація на Курщині зараз складна, але добре вже те, що бойові дії на цьому напрямку тривають на території ворога.

"Ми тримаємо важку оборону. Так, тут дуже важко, тривають дуже важкі бої. Ворог КАБи використовує, зносить все. Використовує піхотні штурми. Він руйнує Курську область, свою власну, руйнує так, як руйнував і руйнує Донеччину. Тут ці населені пункти схожі на Соледар, на Бахмут, на Авдіївку, на Вугледар – їх просто стирають. Але краще хай їх знищують на Курщині, аніж на Сумщині. І про це наші бійці та командири, з ким я спілкуюсь, всі кажуть: Кирило, ми воюємо не на Сумщині, а саме на Курщині, і це дуже важливо", – зауважив Кирило Сазонов.

Нагадаємо, Сирський розкрив головну мету Курської операції ЗСУ. За його словами, втрати ворога на Курському напрямку перевищили 20 тисяч осіб.

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