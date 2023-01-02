Чи готують окупанти наступ з Білорусі: експерт назвав напрямки, звідки йдуть на Україну мобілізовані росіяни

Російські мобілізовані з Білорусі рухаються у двох напрямках.

Наступ на Київ армії РФ з території Білорусі все ще можливий, але малоймовірний.

Про це "24 Каналу" розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, скоріш за все росіяни обрали інші напрямки для свого руху. Їхні мобілізовані у кількості 150-200 тис. заходять на Донбас. Вони рухаються переважно по двох напрямках: з боку Ростова-на-Дону через Таганрог – на Маріуполь. А далі розділяються. Частина рушає на Бердянськ, Пологи, Токмак, Мелітополь. А частина почала підійматися на північ в бік Донецька. Наразі переважно підживлюється Донецький регіон – Бахмутський напрямок до Лисичанська.

"Мобілізаційні ресурси, які мають росіяни, будуть підживлювати саме Донецький фронт. Ми зараз це бачимо – це відбувається майже кожного дня", – сказав Світан.

За його інформацією, останні два тижні грудня 2022-го посилювалися південний та південно-східний фронти.

"Навряд чи росіяни будуть наступати з Білорусі. В такому латентному вигляді там все і залишиться", – сказав Світан.

Влдночас, точно відомо, що російських новобранців навчають білоруські інструктори. Тож, окупанти можуть використовувати Білорусь для навчання своїх мобілізованих.

"Білоруська армія є нечисленною, але полігони в них більш-менш непогані. На них можуть навчатися понад 10 – 15 тисяч людей протягом 1-2 місяців", – вважає військовий експерт.

Білоруські інструктори "доводять мобіків" до певного рівня підготовки: навчають поводитися за зброєю, певною технікою (техніку надає також білоруська сторона).

"А бойове злагодження вони вже проходять з бойовими командирами, які беруться з фронтів. І далі уходять на лінію фронту", – підкреслив полковник ВСУ.

За словами Світана, рух росіян-мобілізованих, який постійно відбувається, – це ротаційний рух,

– мовить Світан.

За його словами, вже з Білорусі більш-менш підготовлені війська батальйонами заходять на Донбас через Валуйки. А з центральних частин Росії військові заходять через Ростов-на-Дону.

"Саме такий батальйон зайшов в Макіївку, в 19 бурсу. Я сам – макіївський, тому чудово знаю цей район. Ця будівля ПТУ стояла окремо, і батальйон там розташували. Зрозуміло, наша розвідка побачила це і туди прилетів пакет HIMARS. Там цей батальйон "задвухсотили", – пояснив він.

Зазначимо, що очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов говорив: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

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