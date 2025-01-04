Чи готують росіяни наступ на Запорізькому напрямку: відповідь військового

На Запорізькому напрямку росіянам немає де закріпитися на фронті, бо ворожа артилерія та авіація все знищує. Запоріжжя перебуває під вогневим впливом, і росіяни до нього намагаються рухатися.

Про це в етері "КИЇВ24" розповів Костянтин Денисов, речник легіону "Свобода".

"Їхні ДРГ постійно хочуть десь заскочити. Ну так - заскочили, подивилися і назад відходять. Тобто не виходить закріпитися у них", - сказав він.

За його даними, причиною цього є те, що окупанти напередодні все знищують на своєму шляху.

Нагадаємо:

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони направлять на Запорізький напрямок додаткову зброю і техніку. Зокрема, особливу увагу буде приділено підготовці до оборонних дій в осінньо-зимовий період.

Владислав Волошин, речник Сил оборони півдня, заявив, що війська країни-агресора РФ активно готуються до штурмових дій на деяких ділянках лінії розмежування на південному напрямку. 29 жовтня 2024 року він заявляв, що на півдні України перебуває близько 200 тисяч військових РФ.

Аналітики DeepState повідомили, що російські війська наразі не демонструють активності, яка б вказувала на підготовку до "великого наступу на Запоріжжя". Основні дії ворога зосереджені в межах Донецької області, запевняли аналітики.

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