Чи хоче Захід, щоб Україна заради закінчення війни залишила Росії Крим і Донбас: відповідь політолога

Тверда позиція Заходу полягає в тому, що мир в Україні може бути встановлений тільки одним способом - повним виведенням російських військ з окупованих територій.

Про це заявив публіцист і політолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи дійсно США хочуть, щоб Україна вийшла тільки до кордонів 24 лютого, а Крим і Донбас залишила РФ.

"Є офіційні документи "Великої вісімки". Засідання 14 жовтня і 12 грудня закінчувалися ухваленням заяв, у яких висувалася вимога повного виходу російських військ з усієї окупованої території. Там немає ніякого 24 лютого. Була дуже показова прес-конференція Макрона і Байдена, де вони обидва не дуже охоче, але змушені були повторити цю формулу. Було сказано: "Мир в Україні може бути встановлений тільки одним способом - повним виведенням російських військ з окупованої території. На сьогодні Путін до цього не готовий, тому у нас немає ніяких підстав для переговорів з ними. Коли він погодиться на це, ми вступимо з ним у переговори". Це тверда позиція Заходу", - заявив він.

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Коментуючи недавній виступ президента України Володимира Зеленського у Конгресі США, Піонтковський акцентував на тому, що Україна сьогодні виконує функції НАТО, і Захід це розуміє.

"Західний світ нарешті зрозумів, що відбувається. Навіть такий пропалений бюрократ Столтенберг сказав, відповідаючи на закиди про занадто велику фінансову допомогу Україні: "Ми платимо грошима, а українці - кров'ю. І якщо вони не вистоять, то нам доведеться платити цю високу ціну". Нарешті Захід це зрозумів, і це відбилося на зустрічі Зеленського у Конгресі", - підсумував політолог.

Нагадаємо, 22 грудня Зеленський побував з візитом у Вашингтоні, де зустрівся з Байденом, а також виступив у Конгресі США. Підбиваючи підсумки свого візиту, український лідер повідомив, що він та делегація "їдуть із хорошими результатами" для країни.

Зауважимо, що Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу на 1 млрд доларів, до якої входитимуть зокрема ЗРК Patriot.

Оцінюючи результати поїздки Зеленського, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив – США зафіксували, що Росія має програти.

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