Чи хочуть росіяни війни: 10% “Z-патріотів” навіть не проти застосування ядерної зброї — результати опитування

У російському суспільстві переважають ті, хто підтримує дії збройних сил РФ в Україні.

Більшість росіян здебільшого підтримують війну, яку розпочав Кремль в Україні, та готові до того, що вона триватиме довго.

Такі результати опитування опублікувала незалежна російська дослідницька організація “Левада-центр”, яку в РФ визнано іноагентом, майже через півтора року після повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно зі звітом, до трьох чвертей населення загалом підтримують дії президента Росії Володимира Путіна в Україні. На запитання “Чи підтримуєте ви особисто дії збройних сил РФ в Україні” 43% відповіли “однозначно так”, 33% — “скоріше так”. Категорично проти війни були лише 8% опитаних.

Треба сказати, що, за результатами аналогічного опитування, у лютому 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, частка росіян, які однозначно підтримували війну, була ще більшою — 48%. Водночас тоді ж було більше тих, хто категорично був проти війни — 15%.

Більш, ніж половина опитаних вважає, що "спецоперація" просувається успішно. Переважає думка, що військові дії затягнуться ще на півроку і довше, упевненість у цьому планомірно зростала протягом останнього року.

Директор “Левада-Центру” Денис Волков у коментарі Euronews заявив, що “Z-патріоти” складають близько 25 відсотків населення Росії, яке в принципі підтримує продовження військових дій. З них близько 10% готові підтримати використання ядерної зброї.

Решта – ті, хто не підтримує війну в Україні, але ці російські громадяни, за його словами, опинилися в ситуації, коли виховання та соціальні традиції не дозволяють їм виступати проти “своїх”.

Нагадаємо, за іншим проведеним недавно соцопитуваннями, у Росії значно зменшилася кількість тих, хто вважав українців і росіян одним народом.

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