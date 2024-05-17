Чи хочуть росіяни закінчити війну та на яких умовах: опитування

Більшість громадян РФ підтримали б рішення припинити війну з Україною, але за умови, що загарбникам не доведеться повертати окуповані території.

За результатами всеросійського опитування, більшість росіян досі підтримує загарбницьку війну проти України, яку Кремль розв'язав понад два роки тому.

Про це повідомили аналітики Левада-Центра, які провели опитування у квітні цього року і порівняли його результати з минулорічним експериментом.

На питання, чи підтримали б респонденти рішення Путіна закінчити війну "цього тижня", більшість з них (71%) відповіли "так". Відповіді росіян майже не змінилися з жовтня 2023 року – тоді із закінченням війни погодилися б 70% опитаних.

Але, якби завершення війни вимагало повернення окупованих територій, таке рішення підтримало б менше третини (30%) громадян Росії. У порівнянні з минулим роком кількість росіян, готових відмовитися від захоплених українських територій, зменшилася на 4%.

Прихильників переходу до мирних переговорів більше у групі молоді (18 – 24 роки) – 61%, тих, хто довіряє соціальним мережам як джерелу інформації – 61%, мешканців сільських населених пунктів – 55% та тих, хто не підтримує Путіна – 77%.

Прихильників продовження війни більше у групі респондентів старшого віку (55 років і старше) – 45%, тих, хто довіряє телебаченню як джерелу інформації – 45%, мешканців Москви – 59% та прихильників Путіна – 43%.

Участь в опитуванні брали 1603 респондента віком від 18 років, які є репрезентативною вибіркою міського та сільського населення у 137 населених пунктах з 50 суб'єктів РФ.

Нагадаємо, соціологи з'ясували, як польська та українська молодь ставляться одна до одної. За результатами соцопитування жоден молодий українець не назвав поляків ворогами, проте тільки 8% поляків сприймають українців, як друзів.

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