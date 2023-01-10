Чи хочуть українці повертатися з Польщі після війни: оцінка посла Зварича

Україна безмежно вдячна за те, що Польща прийняла громадян.
Більшість українців, які через широкомасштабну війну були змушені виїхати до Польщі, хочуть повернутися на Батьківщину, де під час відбудови країни зможуть використати, здобутий досвід в Європі.
Про це в ефірі польського радіо TOK.FM заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.
“Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися до України. Для них можливість певний час пожити в Польщі є досвідом, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б застосувати в Україні для відбудови нашої держави”, - висловився він.
Він наголосив, що привітне і дружнє ставлення поляків до українців, які мусять шукати тимчасовий прихисток, є дуже величезною допомогою і Україна безмежно вдячна за це.
Нагадаємо, у Польщі в Любліні двоє поляків почали чіплятися до української родини, застосовували до них нецензурну лайку і напали на них. За словами постраждалих, попри їхні крики, спочатку ніхто не реагував й не намагався їм допомогти. Однак невдовзі на місце прибула поліція. Припускають, що її викликали свідки. Зараз поліція розслідує справу.
За даними віцепрезидента Польського фонду розвитку Бартоша Марчука, українських біженців у Польщі стало менше. Улітку громадян України, які через повномасштабну війну були змушені покинути свої домівки, було у Польщі 1,4 мільйона, зараз - 950 тисяч.
Тим часом опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.
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