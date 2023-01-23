Чи існує альтернативна (невійськова) служба під час воєнного стану, чи можна нею скористатися

Що таке альтернативна військова служба, чи існує така невійськова служба під час війни, читайте в матеріалі ТСН.ua

У мирний час на альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу та які особисто заявили про неможливість її проходження, тому що вона суперечить їхнім релігійним переконанням.

Як роз'яснюють у Координаційному центру з надання безоплатної правової допомоги, у статті 35 Конституції України визначено, кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати жодної, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою. Згідно зі статтею 4 Закону України «Про військову службу та військовий обов’язок», громадяни України мають право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України «Про альтернативну (невійськову) службу».

Статтею 1 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» визначено, що альтернативну службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України. Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 раза.

Особа, яка бажає проходити альтернативну (невійськову) службу, у разі необхідності, повинен подати документ, що підтверджує істинність цих переконань, до прикладу, довідку від своєї релігійної громади з переліку зареєстрованих організацій, які забороняють використання зброї.

Чи існує альтернативна служба під час дії воєнного стану

ВІд 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан, а значить діють певні обмеження прав та свобод громадян України.

У Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», альтернативна (невійськова) служба під час війни не визначена, тому заміна військової служби альтернативною (невійськовою) під час війни українським законодавством не передбачена.

«На практиці осіб, які все ж таки належать до певних релігійних громад і які просто не можуть брати до рук зброю, а тому будуть вкрай неефективними під час виконання бойових завдань, можуть мобілізовувати до війська на відносно «мирні» посади, як кухарі, водії, інженери. Тобто, такі мобілізовані можуть іншим способом послужити державі та народу України, виконуючи інші суспільно-корисні роботи та завдання», — пояснили в Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

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