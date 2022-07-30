Чи існує вірогідність повторного наступу росіян з боку Чернігова: військовий експерт дав відповідь

Жданов пояснив, що по всій протяжності кордону з Білоруссю там лише по дві батальйонні групи на 100-150 кілометрів.

Відомостей про накопичення резервів російських військ у Білорусі українська розвідка не дає.

Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на запитання дописувачів, чи існує вірогідність повторного наступу росіян з боку Чернігова.

"Сіверський напрямок - це вже практично стик Білорусі та Росії. На весь кордон із Чернігівською та Сумською областю там близько семи батальйонно-тактичних груп. По всій протяжності кордону там по дві батальйонні групи на 100-150 кілометрів. Тобто там немає угруповання військ. За ними стоїть артилерія, яка завдає нам ударів. Така побудова військ на цій території. Нагромадження військ, резервів там немає. У Білорусі накопичення резервів російських військ наша розвідка не дає", - наголосив експерт.

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Жданов додав, що до Білорусі прибули підрозділи С-300, С-400 протиповітряної оборони.

"С-300 застосовує ракети і по Чернігівській області в тому числі, і по Сумській області вони вже починають ракетами С-300 потихеньку стріляти. Певне, "Іскандерів" не вистачає", - зазначив він.

Жданов додав, що там також стоїть бригада "Іскандер", розтягнута майже вздовж усього кордону. Крім того, є до шести батальйонно-тактичних груп білоруської армії, які сидять на посиленні, на прикритті державного кордону, нібито захищаючись від України.

"Ось практично все угруповання, яке розтягнуте на 1000 кілометрів кордону з Білоруссю та ще плюс 300-400 кілометрів кордону з Російською Федерацією на всьому цьому напрямку", - підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, у Білорусі вкотре подовжили військові навчання – щонайменше до 6 серпня. Загальна кількість таких подовжень вже сягнула 14 тижнів.

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