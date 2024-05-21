Чи існує загроза наступу на Одесу: військові оцінили потенціал росіян

Зараз у росіян знижені десантні спроможності через втрату великих десантних кораблів. Тому про наступ на Одесу поки не йдеться.

Про це начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"По-перше, зараз у росіян знижені саме десантні спроможності у зв'язку з втратою великих десантних кораблів, третина з яких тепер фізично не існує й ще третина стоїть на докових ремонтах. Тому маючи на озброєнні всього 5 одиниць, такі операції не проводяться. По-друге, такі операції не проводяться без відповідної загальновійськової операції суходолом. Суходолом росіяни у 2022 році зупинилися у Миколаївській області", - зауважив Плетенчук.

За словами речника Сил оборони півдня, росіяни наразі не мають ресурсів дійти до Одеси.

"Це виглядає як фантастичний сценарій для РФ. Не слід забувати, що є берегові артилеристи, ракетні артилерійські війська, які не підпустять противника до узбережжя. Тобто наразі всі ці варіанти неможливі. Ворог це чудово розуміє. Окрім річки Дніпро ще є річка Південний Буг, яка теж досить широка в гирлі. Тому, щоб дійти до Одеси, росіяни не мають фізично ресурсів", - наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко заявив, що наступ російської армії на Сумську область не слід виключати. Він може відбутися, щоб відволікти українські сили з інших ділянок фронту.

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