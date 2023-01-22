Чи існує загроза від збитої ядерної ракети і як довго ховатися після вибуху: лікнеп від Олега Жданова

Перші години після ядерного вибуху найнебезпечніші через опади у вигляді радіоактивного попелу і пилу від "гриба".

Військовий експерт Олег Жданов провів короткий лікнеп із приводу того, як себе поводити під час застосування ядерної зброї і, зокрема, розповів, чи вибухає в повітрі збита системою ППО ракета з ядерною боєголовкою.

Про це він говорив у неділю, 22 січня, у своєму відеоблозі.

Експерт нагадав, що будь-який ядерний заряд складається з двох елементів і лише тоді, коли вони з’єднуються між собою, відбувається ланцюгова реакція, виникає критична маса, яка викликає появу величезної кінетичної енергії, що призводить до ядерного вибуху.

За його словами, щоб цей процес пішов, повинен спрацювати відповідний механізм.

"Якщо збивається ракета, у якої в головній частині розташований ядерний заряд, то цей механізм руйнується. Тому з’єднання двох півсфер не відбувається. У такому випадку уламки ракети з радіоактивними елементами, плутонієм 238 чи ураном 239, розлітаються на місцевості і їх потім шукають за допомогою детекторів. Тоді проводиться рекультивація території, де вони впали – знімається грунт і вивозиться у спеціальні могильники", - пояснив Жданов.

Якщо ж ракету з ядерним зарядом не було збито і вибух таки відбувся, то, за словами експерта, зниження радіації починається відразу після закінчення ланцюгової реакції, але треба врахувати, що різні компоненти мають різний період піврозпаду. При цьому, альфа- і бета-випромінювання зменшується в рази упродовж кількох годин, а гамма-випромінювання у випадку урану триватиме 160 років.

Однак, небезпеку одразу після вибуху становить не лише випромінювання.

"У перші години після вибуху зі сховищ вибиратися не можна, тому що йде опадання радіоактивного попелу і частин пилу, піднятого вибухом. Ядерний гриб – це пил, попіл і дим. Частина гриба опадає у вигляді радіоактивного пилу і попелу, частки яких при потраплянні на шкіру дає велику дозу радіації, а інша частина - перетворюється в ядерну хмару і несеться туди, куди її жене вітер", - пояснив Жданов.

Він нагадав, що у 1986 році після вибуху на Чорнобильській АЕС хмару занесло до Нідерландів, де вранці йшов радіоактивний дощ.

Нагадаємо, експерти Bellingcat вважають, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо жодного іншого виходу у нього не залишиться.

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