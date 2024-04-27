Чи контролюють Сили оборони селище Очеретине на Донеччні: у ЗСУ розповіли про важкі бої

Для подальшого прориву оборони ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади збройних сил РФ.

Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині селища Очеретине Покровського району Донецької області. Однак наразі частина, у якій розташувався противник, перебуває під вогневим контролем ЗСУ.

Про це розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Вживаються усі заходи, щоб вибити ворога звідти. Тривають бої важкі. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони. Слід також наголосити, що для того, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного для подальшого прориву нашої оборони ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади збройних сил Російської Федерації", – розповів він.

Волошин зазначив, що з боку Сил оборони вживаються усі заходи для стабілізації обстановки на Авдіївському напрямку та повернення контролю над Очеретиним. "З цією метою також введено додаткові сили та засоби з резерву", – підсумував речник ОСУВ "Хортиця".

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил генерал-полковник Олександр Сирський розповів на "Рамштайні" про загострення на полі бою.

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