Чи контролюють ЗСУ Часів Яр: у Силах оборони повідомили про ситуацію

Зараз ворог тисне здебільшого на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр складна.

Часів Яр на Донеччині перебуває під повним контролем ЗСУ, але російські війська намагаються знищити місто керованими авіабомбами.

Про це речник ОСУВ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив у ефірі телемарафону 18 квітня.

Останніми днями ситуація на фронті на сході України дещо загострилася, але суттєвого загострення поки що немає.

"В зоні відповідальності нашого оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" найгарячішими напрямками наразі є Бахмутський та Авдіївський, де ворожа авіація і ворожа армія не припиняються спроб й надалі штурмувати позиції наших захисників", – розповів Волошин.

Російські війська застосовують артилерію, танки, різні безпілотники, а також авіацію для ударів КАБами.

Спікер зазначив, що окупанти намагаються усіма можливостями досягти своєї мети – вийти на адмінкордони Донецької області. Ситуація в зоні бойових дій залишається складною, але контрольованою українськими військами.

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Бої за Часів Яр – яка там ситуація

"Наразі ворог тисне у більшості на Бахмутському напрямку. Ситуація довкола міста Часів Яр на Донеччині складна. Сили оборони контролюють його, ситуацію. Противника в місті немає", – повідомив підполковник.

Він розповів, що росіяни використовують свою перевагу в повітрі, у наявності ракет та боєприпасів великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії. Зокрема, ворожі штурмові групи заїздять на БМП, атакують за підтримки розвідувальних та ударних дронів.

"Наразі також ворог закидає місто Часів Яр керованими авіаційними бомбами, знищуючи, при цьому, цивільну інфраструктуру", – сказав Волошин.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом 17 квітня на Бахмутському напрямку українські війська відбили 24 атаки в районах Білогорівки, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру, Нового, Кліщіївки, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

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