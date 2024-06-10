Чи контролюють ЗСУ кордон на Сумщині: у Генштабі пояснили ситуацію з Рижівкою

Російські диверсанти іноді оперують у районі держкордону, але підстав для паніки немає, запевнили в Генштабі.

Інформація про захід російських військ до села Рижівка на Сумщині є неправдивою. Однак через специфіку розташування населеного пункту ворожі диверсанти інколи можуть оперувати в цьому районі.

Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону 10 червня.

Як заявив Ковальов, ситуація в Рижівці 10 червня контрольована, а повідомлення про нібито присутність російських окупантів у селі є вкидами. Рижівка наразі перебуває під контролем України.

За словами речника Генштабу, напередодні на одній з будівель Рижівки з'явилась "російська ганчірка", яку загарбники, попередньо, замінували. Українські війська за допомогою дронів та новітніх технологій збили цю "ганчірку".

"Більше в Рижівці російської ганчірки немає. Інформація про те, що нібито в Рижівку заходили якісь підрозділи російських військ, не відповідає дійсності. Зараз йдуть перевірки й з'ясування", – сказав Ковальов.

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Він звернув увагу, що Рижівка розташована у смузі держкордону на Сумщині, а навпроти – російське селище Тьоткіно. Від решти території України Рижівка відділена річкою Сейм та лісами, тож через це російські диверсанти іноді оперують у цьому районі.

Водночас українські захисники проводять контрдиверсійні заходи. Також у смузі проводиться евакуація населення по всій лінії держкордону з Росією.

"Україна контролює кордон, тим паче контролює кордон у Сумській області. Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують, нібито говорячи, що це Рижівка, є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності", – наголосив речник Генштабу.

Нагадаємо, напередодні чеченський лідер Рамзан Кадиров заявив, що бійці полку "Ахмат-Чечня" разом з військовими інших російських підрозділів начебто "захопили" Рижівку. Натомість президент України Володимир Зеленський за результатами доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського повідомив, що Сили оборони повністю контролюють ситуацію на Сумщині, і що в Рижівці окупантів немає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Путіну потрібна будь-яка перемога! Черник про “наступ” на Сумщину

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