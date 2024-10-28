Чи мали українські військові бойовий контакт із солдатами з Північної Кореї: відповідь ЗСУ

Частину військових з Північної Кореї вже перекинули до Курської області. Втім, Збройні сили України поки що не мали бойового контакту з ними.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Дані розвідки такі є. Поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", - заявив Мисник відповідаючи на питання про те, чи фіксували Сили оборони присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ".

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вперше прокоментував вступ КНДР у війну. Кремлівський правитель, коментуючи світлини, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, сказав, що знімки – "річ серйозна".

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