Чи мали українські військові бойовий контакт із солдатами з Північної Кореї: відповідь ЗСУ

ГУР підтвердило перекидання північнокорейських військових до РФ.
Частину військових з Північної Кореї вже перекинули до Курської області. Втім, Збройні сили України поки що не мали бойового контакту з ними.
Про це повідомив речник оперативно-тактичного угрупування (ОТУ) "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.
"Дані розвідки такі є. Поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР", - заявив Мисник відповідаючи на питання про те, чи фіксували Сили оборони присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ".
Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін вперше прокоментував вступ КНДР у війну. Кремлівський правитель, коментуючи світлини, які свідчать про перебування північнокорейських військовослужбовців у Росії, сказав, що знімки – "річ серйозна".
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