Чи має можливість Україна провести наступ 2024 року: прогноз військового експерта

Україна може піти в контрнаступ 2024 року, якщщо цьому сприятимуть обставини.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю tsn.ua розповів військовий аналітик, полковник Петро Черник.

"Чи можуть у нас бути передумови для контрнаступальних дій? Та чому ж ні! 2023-го року ми таки наступали. І я не вважаю наш контрнаступ провальним... Він не досягнув тих оперативних завдань, котрі були поставлені – прорватися, умовно, до Молочного лиману, там закріпитися і обвалити південний плацдарм. Але успіх є: 10 на 10 плацдарм у "лінії Суровікіна" ми прорубали", - каже Черник.

Зокрема, лише по одній артилерії від травня по вересень минулого року був поставлений абсолютний рекорд: винищено більш ніж 3600 стволів.

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"Якщо ділити на 72 – це повноцінних 50 бригад. Тобто це щось немислиме. А для того, щоб ми знов перейшли в режим сторони, яка атакує, треба всього одне – зброї, зброї і ще раз зброї. Про F-16 і ATACMS не говорив і не писав тільки лінивий, вже оскомина на язику, наскільки потрібна ця зброя", - наголошує Черник.

За його словами, до кінця літа найімовірніше вони вже нарешті запрацюють.

Тим часом, очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, якщо Європа хоче, аби настав мир, вона має збільшити виробництво озброєння та заборонити експорт артилерійських снарядів на інші континенти.

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