Чи має Україна шанс виграти війну в 2024 році: генерал Годжес назвав фактори

Він вважає, що війну з Росією можна було виграти і минулого року, але на Заході не прийняли для цього потрібних рішень.

2024 рік може стати вирішальним у війні України проти Росії, якщо США та їхні союзники так вирішать.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес, передає Еrr.

"Цей рік може стати вирішальним, якщо США та їхні союзники вирішать, що він буде вирішальним. Це не означає, що війну буде виграно цього року", – каже генерал.

Він вважає, що війну з Росією можна було виграти і минулого року, але на Заході не ухвалили для цього потрібних рішень.

"На жаль, я не бачу, щоб зараз приймалися необхідні рішення", — зазначив Годжес.

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Експерт звернув увагу, що РФ залежить від Ірану у питанні постачання безпілотників "Шахед".

"Це, у свою чергу, теж дещо говорить про російську оборонну промисловість. І якби Захід ввів відповідні санкції, чинив би тиск на Китай, щоб той припинив підтримку Росії, і вжив би заходів, що перешкоджають постачанню боєприпасів із Північної Кореї, то Україна змогла б виграти війну", – упевнений він.

Годжес нагадав слова Володимира Зеленського, який казав, що Україна має покращити свою оборонну промисловість, щоб підвищити свої можливості.

"Хоча це треба було зробити вже 2014 року, після початку війни", — підсумував Бен Годжес.

Раніше генерал Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ.

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