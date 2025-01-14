Чи мають право співробітники ТЦК забирати мобільні телефони: майор дала відповідь

У ТЦК заборонено користуватися мобільними телефонами в деяких кабінетах, навіть для співробітників.

Співробітники територіальних центрів комплектування не мають права конфісковувати мобільні телефони. Однак самі приміщення ТЦК є об'єктами з обмеженим доступом, і в деяких кабінетах використання телефонів заборонене.

Про це розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у місті Києві майор Лариса Козак на пресконференції.

Законною вимогою співробітника ТЦК є визначення місця для спілкування військовозобов'язаного, і таке приміщення має бути в кожному ТЦК.

"Забирати засоби стільникового зв'язку – ні, РТЦК такого права не має. Обмежити – так. Спілкування лише у відведених для цього місцях. Деякі кабінети категоровані і проводити там роботу із засобами стільникового зв'язку заборонено навіть нам. Навіть ми ними там не користуємося", – розповіла вона.

Козак пояснила, що військовозобов'язаного можуть примусово доставити до ТЦК, якщо він відмовляється добровільно приїхати для оновлення даних. За її словами, якщо громадянин чинить спротив, його можуть затримати до трьох годин, а при злісній непокорі – до трьох діб.

Нагадаємо, українці можуть скаржитися на протиправні дії представників ТЦК та СП, зателефонувавши на контактні номери в кожному регіоні.

Читайте також: