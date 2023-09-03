Чи мають право в Україні зупиняти авто для вручення повістки: відповідь адвокатки

В Україні мають право зупиняти автівки для вручення повістки. Якщо ж водій не відкриває вікно і не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків.

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко в коментарі "РБК-Україна".

Адвокатка пояснює, що згідно з законом повістка має бути вручена особисто адресатові.

"Суттєвих змін від початку війни законодавство не зазнало. Місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено", – сказала вона.

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За її словами, вручення має відбуватися безпосередньо в руки військовозобов'язаному.

"Повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована. Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію", – зазначила Аніщенко.

Також вона наголошує, що військкоми мають право вручати повістки українцям зокрема й через поліцію.

"Якщо працівники військового комісаріату разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку, це може розглядатися як офіційний процес вручення. Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові", – пояснила Аніщенко.

Мобілізація в Україні

Президент України Володимир Зеленський у серпні підписав закони про подовження дії воєнного стану та мобілізації – до 15 листопада 2023 року. Під загальну мобілізацію потрапляють чоловіки віком від 18 до 60 років.

В Україні тривають ґрунтовні перевірки діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК). За їх результатами будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на підставі сфальшованих довідок ВЛК виїхали за кордон від початку війни.

Під час вручення повісток працівники ТЦК і СП (нова назва військкоматів) дуже часто забороняють громадянам фіксувати їхні на відео, посилаючись на військовий стан та заборону знімання військовослужбоців.

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