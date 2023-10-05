Чи мають родичі загиблих цивільних право на відстрочку від мобілізації: що кажуть в Міноборони та Раді

Право на відстрочку від призову різних категорій осіб визначене у законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Родичі загиблих або зниклих безвісти військових, зокрема військовозобов’язані чоловіки, мають право на відстрочку від мобілізації, а також на виїзд за кордон. Однак чи є таке право у людей, чиї близькі родичі були цивільними і загинули/зникли безвісти під час війни?

Про це інформує “Українська правда” з посиланням на Міністерство оборони України та Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної ради.

Право на відстрочку від призову різних категорій осіб визначене у законі “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Зокрема, у дев’ятому абзаці частини третьої статті 23 Закону йдеться:

“Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану”.

Міноборони та Комітет нацбезпеки підтвердили, що в законі не уточнюється, ким мають бути загиблі або зниклі люди (військовими чи цивільними), щоб їхні рідні мали право на відстрочку.

“Вказане положення не містить вказівки чи обмеження щодо того, до якої категорії — цивільних чи військових — мають належати близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) жінок та чоловіків, щоб на них поширювалася дія абзацу дев’ятого частини третьої вказаної статті”, — повідомили у Комітеті нацбезпеки.

При цьому відомство наголосило, що роз'яснення комітету не мають статусу офіційного тлумачення.

Схожу відповідь надали і в Міноборони.

“Департаментом підтримується позиція Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з порушеного питання. Зокрема, зазначена норма Закону не містить обмежень щодо того, до якої категорії (військових чи цивільних) мають належати загиблі та зниклі безвісти близькі родичі жінок та чоловіків, щоб на них поширювалася дія абзацу дев’ятого частини третьої статті 23 Закону”, — кажуть у МОУ.

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