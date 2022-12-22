Чи мають ЗСУ достатньо ресурсу для звільнення Криму: Світан розповів про терміни просування

Успіх залежить від постачання озброєння та погоди.
Наразі військову операцію ЗСУ зі звільнення Криму можна вважати розпочатою.
Про це сказав військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, пілот-інструктор Роман Світан у межах спільного проєкту "Розмови про важливе" "Сніданку з "1+1" та ТСН.ua.
"Те, що ми зараз бачимо – це вже початок визволення Криму", – зазначив він.
Щодо зброї, яка потрібна для ведення боїв, Світан назвав певну мінімальну кількість боєприпасів та зброї з посиланням на інформацію головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
"Кількість озвучив наш головком – до 1000 бронемашин, танків та БМП, до 500 стволів – те озброєння, яке нам потрібне для виходу на Азовське море та початку заходу до Криму. А далі – залежно від дій противника. Щоб виходити на межі 1991 року, треба все помножити на два", – сказав Світан.
За його словами, терміни залежать від постачання озброєння та погоди.
"Потрібно хоча б кілька тижнів морозних антициклонів, щоб виконувати масштабні дії. І, звичайно, певна кількість озброєння, яка вже заявлена", - додав експерт.
Раніше повідомлялося, що Росія концентрує сили, щоб піти в новий повномасштабний наступ в Україні. Командування вважає, що атаки ворога очікуються до кінця зими 2023-го.
Додамо, президент Володимир Зеленський заявляв, що усвідомлює ймовірність наступу військ Росії 2023 року, оскільки окупанти одержимі помстою.
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