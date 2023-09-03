Чи мобілізують в Україні здобувачів другої вищої освіти: у Раді прокоментували заяву Данілова

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак прокоментував заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про доцільність здобуття другої вищої освіти під час війни. За його словами, це питання буде вирішувати Міносвіти.

Про це Бабак написав у Мережі.

Він наголосив, що питання доцільності другої вищої освіти для чоловіків дійсно може вирішити лише Верховна Рада і Міністерство освіти.

Попри це, Бабак зауважив, що його комітет не буде ініціювати жодних обмежень по доступу чоловіків до другої, третьої чи будь-якої наступної освіти.

"Чи можуть мобілізувати чоловіків 25+ років, які навчаються в закладах освіти? Станом на зараз, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі - не можуть", - сказав він.

Утім, він каже, що ситуація може змінитися, якщо Генштаб, або Міноборони, або Комітет нацбезпеки і оборони Ради ухвалять таке рішення та ініціюють зміни до законодавство про мобілізацію.

"Це не порушить конституційне право на освіту, але дасть можливість їх мобілізувати", - резюмував Бабак.

Зазначимо, Міністерство освіти визначатиме, чи доцільно чоловікам призовного віку отримувати другу, чи третю вищу освіту.

Читайте також: