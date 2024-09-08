Чи мобілізують, якщо неправильно оформлена відстрочка: у ТЦК здивували відповіддю

Відстрочка від призову надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Військовозобовʼязані, які мають право на відстрочку, проте її належно не оформили, підлягають мобілізації на загальних підставах.

Про це під час брифінгу повідомив помічник начальника ТЦК та СП з правової роботи, начальник юридичної служби Тернопільського ОТЦК та СП Роман Грунда.

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"Відстрочка від призову на строкову військову службу надається призовникам за сімейними обставинами, станом здоров'я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності. Але наявність права та документів, що підтверджують право на відстрочку, ще не підтверджує, що особі вона надана", - зазначає Роман Грунда.

Для того, аби отримати відстрочку, військовозобовʼязаний повинен вжити низку заходів, зокрема:

зібрати необхідні документи, які визначені постановою КМУ 560 «Про порядок проведення призову на військову службу під час мобілізації";

особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання;

подати документи на комісію, яка створена в ТЦК;

отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що з мобілізацією в Україні зараз.

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