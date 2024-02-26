Чи мобілізують зараз обмежено придатних та куди їх відправлять служити: начальник Кременчуцького РТЦК дав відповідь

Обмежено придатний військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо у якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті, зазначив Мирослав Волков.
Обмежено придатних військовозобов’язаних, як правило, направляють для проходження служби у тилові підрозділи. Таких посад небагато, тому таких військовозобов’язаних мобілізовують мало.
Про це заявив керівник Кременчуцького районного ТЦК та СП Мирослав Волков в інтерв'ю виданню "Кременчуцьий ТелеграфЪ".
"Обмежено придатних, як правило, направляють для проходження служби у тилові підрозділи. Таких посад не дуже багато, тому ми таких військовозобов’язаних мобілізовуємо мало. Проте наголошую – такий чоловік придатний до проходження служби, але з певними обмеженнями. Щоб не було плутанини. Такий військовозобов’язаний може бути мобілізований, якщо в якійсь військовій частині є потреба у такому спеціалісті", – пояснив Волков.
Нагадаємо, Волков також розповів, яка відповідальність загрожує людині за неприбуття до військкомату після вручення повістки.
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