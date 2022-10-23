Чи могла бути у масованому ударі РФ ракета з ядерною головою: пояснення експерта

Ракета з ядерною головою просто не могла "затесатися" серед інших. РФ поки не використовувала ядерну зброю.
Військовий експер Олег Жданов пояснив, чи могла бути у масованому ракетному ударі РФ ракета з ядерною головою.
Експерт заспокоїв, що це нереально.
"Це не так, коли на вогневій позиції є ракета з касетною бойовою частиною і осколочно-фугасною бойовою частиною. І командування вибирає, яку запускати. З ядерною зброєю так не буває", – пояснив Жданов.
За його словами, в Росії рішення про використання ядерної зброї ніхто, крім Путіна, не може ухвалити. Крім того, Путін не ухвалює таких доленосних рішень сам.
"Він боїться. Він завжди розкладає відповідальність на всіх – збирає Раду безпеки, якісь наради і там вони всі висказують публічно свою підтримку дій Путіна", – каже експерт.
Жданов нагадав заяву британської розвідки: як тільки у Кремлі заговорять про можливість використання ядерної зброї, Захід уже буде знати про це.
"Цілком можливо, що буде реакція на спробу використання ядерної зброї, а не на сам факт використання. Тому думати, що десь там затесалася ракета з ядерною головою – такого бути не може", – підсумував він.
Ядерна загроза
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть застосування Росією малопотужної ядерної зброї фундаментально змінить характер війни в Україні, і це, звісно, матиме наслідки.
А високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.
Ексголова ЦРУ Девід Петреус навіть назвав можливі цілі, які будуть атаковані з боку США у відповідь на ядерний удар РФ. Йдеться про затоплення Чорноморського флоту, удари по військових базах у Криму та по російських військах на території України.
Американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю, проте тоді у війну вступлять НАТО і США.
Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю зброю у Європі може застосувати лише Росія.