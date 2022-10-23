Чи могла бути у масованому ударі РФ ракета з ядерною головою: пояснення експерта

Ракета з ядерною головою просто не могла "затесатися" серед інших. РФ поки не використовувала ядерну зброю.

Військовий експер Олег Жданов пояснив, чи могла бути у масованому ракетному ударі РФ ракета з ядерною головою.

Експерт заспокоїв, що це нереально.

"Це не так, коли на вогневій позиції є ракета з касетною бойовою частиною і осколочно-фугасною бойовою частиною. І командування вибирає, яку запускати. З ядерною зброєю так не буває", – пояснив Жданов.

За його словами, в Росії рішення про використання ядерної зброї ніхто, крім Путіна, не може ухвалити. Крім того, Путін не ухвалює таких доленосних рішень сам.

"Він боїться. Він завжди розкладає відповідальність на всіх – збирає Раду безпеки, якісь наради і там вони всі висказують публічно свою підтримку дій Путіна", – каже експерт.

Жданов нагадав заяву британської розвідки: як тільки у Кремлі заговорять про можливість використання ядерної зброї, Захід уже буде знати про це.

"Цілком можливо, що буде реакція на спробу використання ядерної зброї, а не на сам факт використання. Тому думати, що десь там затесалася ракета з ядерною головою – такого бути не може", – підсумував він.