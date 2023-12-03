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Чи могла Україна закінчити війну весною 2022 року мирною угодою із РФ: у Зеленського відповіли

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Чи могла Україна закінчити війну весною 2022 року мирною угодою із РФ: у Зеленського відповіли

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Подоляк розповів, що на переговорах було зрозуміло, що Росія хоче повністю знищити Україну.

Під час російсько-українських переговорів у лютому-березні 2022 у потенційному проєкті мирної угоди навіть не було ймовірного варіанту обміняти якісь поступки з боку України на припинення війни і повне виведення російських військ.

Про це сказав в інтерв'ю Уніан радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який входив в українську делегацію на цих переговорах.

Він наголосив, що у проєкті мирного угоди не було пункту, який передбачав би виведення російських військ на лінію розмежування 23 лютого 2022 року в обмін на відмову України від прагнення вступити до НАТО.

"На цих переговорах було зрозуміло, що Росія дійсно хоче максимально жорстоко поводитися з українською державністю. Тобто повністю зруйнувати цю державність військовим шляхом з додаванням дипломатичного тиску", – зазначив Подоляк.

За його словами, російська делегація на переговорах наполягала:

  • на роззброєнні України,
  • відмові від участі у військових блоках
  • фактично на втраті Україною свого суверенітет.

Подоляк додав, що тоді одним із завдань переговорів була можливість отримати "оперативну паузу" в бойових діях, щоб провести "внутрішнє перегрупування". І це завдання делегація виконала.

Нагадаємо,  29 листопада перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ очільник МЗС України Дмитро Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії.

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Дата публікації
Перегляди
1019
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