Чи могла Україна закінчити війну весною 2022 року мирною угодою із РФ: у Зеленського відповіли

Подоляк розповів, що на переговорах було зрозуміло, що Росія хоче повністю знищити Україну.

Під час російсько-українських переговорів у лютому-березні 2022 у потенційному проєкті мирної угоди навіть не було ймовірного варіанту обміняти якісь поступки з боку України на припинення війни і повне виведення російських військ.

Про це сказав в інтерв'ю Уніан радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який входив в українську делегацію на цих переговорах.

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Він наголосив, що у проєкті мирного угоди не було пункту, який передбачав би виведення російських військ на лінію розмежування 23 лютого 2022 року в обмін на відмову України від прагнення вступити до НАТО.

"На цих переговорах було зрозуміло, що Росія дійсно хоче максимально жорстоко поводитися з українською державністю. Тобто повністю зруйнувати цю державність військовим шляхом з додаванням дипломатичного тиску", – зазначив Подоляк.

За його словами, російська делегація на переговорах наполягала:

на роззброєнні України,

відмові від участі у військових блоках

фактично на втраті Україною свого суверенітет.

Подоляк додав, що тоді одним із завдань переговорів була можливість отримати "оперативну паузу" в бойових діях, щоб провести "внутрішнє перегрупування". І це завдання делегація виконала.

Нагадаємо, 29 листопада перед початком першого засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ очільник МЗС України Дмитро Кулеба зробив різку заяву в НАТО про територіальні поступки Росії.

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