Олег Жданов зазначив, що в армії РФ ще більш-менш уміють підвозити боєприпаси, паливо та техніку з військових частин до місця її застосування. Але це нічого не змінює.

Ризику, що Збройні сили України можуть зазнати серйозної поразки, якщо армія РФ виправить свої попередні помилки, немає.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 17 грудня, відповідаючи на запитання, чи може армія РФ усвідомити та виправити помилки у забезпеченні, підготовці та застосуванні військових, і там самим завдати серйозної поразки ЗСУ.

"Навіть якщо в російському командуванні, у російському генеральному штабі зможуть усвідомити всі помилки, яких вони припускають у цих питаннях, вони не зможуть їх виправити у житті. Тому що треба зламати всю систему. Їхня система побудована зовсім по-іншому. Це стара радянська система, на яку ще наклали гігантську корупцію, де кожен відкушує свій шматок, і до солдата доходить іржавий автомат і неповний комплект форми. І солдат залишає свої теплі речі та надягає їх разом із формою упереміш", - зазначив він.

Отже, забезпечення, за словами Жданова, вони не можуть змінити.

"По-перше, його (забезпечення – ред.) немає. Нічим забезпечувати армію. Сьогодні стоїть проблема у перевдяганні мобілізованих просто у військову форму. Білорусь шиє, зараз держзамовлення отримала, Північна Корея нібито обіцяла форми підкинути трошки, можливо, з Китаю везуть якусь частину форми. Але вони навіть у себе всередині не розгортають швейні виробництва, тому що вони розуміють, що не в змозі їх розгорнути. Вони сьогодні почнуть розгортати швейне виробництво і перший комплект форми може вийти з-під швейної машинки десь через рік, а може, за два. А їм треба на вчора", - пояснює експерт.

І в усьому іншому, на думку Жданова, те саме.

"У ремонті та відновленні техніки та озброєнь – те саме. Вони привезли зняту зі зберігання техніку, притягли її на завод, а на заводі кажуть: "Зачекайте, а хто постачає запчастини? А як нам її відновлювати? Це ж треба організовувати конвеєр". А підприємство, припустимо, як танкозбірний "Уралвагонзавод", який спочатку перейшов із семиденної на чотириденну роботу, потім перейшов на однозмінну роботу у ці чотири дні, а потім взагалі почав відправляти своїх робітників у відпустку. А зараз треба викликати всіх робітників із відпустки, а їхній військком уже всім вручив повістки і вони вже все у військкоматі. Ось у чому проблема", - розповів він.

Як зазначив Жданов, в армії РФ ще більш-менш уміють підвозити боєприпаси, паливо та техніку з військових частин до місця її застосування. Але це нічого не змінює.

"Вони там привозять, складують ешелони з технікою, з паливом, з боєприпасами. А ми навчилися це вираховувати. І там, де можемо, ми дістаємо ці склади боєприпасів: з технікою - вибухають, з паливом - горять. І ми це потихеньку громимо. Але вони не можуть виправитися! Тим паче за такий короткий термін, на ходу, під час війни перебудувати повністю систему тилового забезпечення збройних сил Російської Федерації. Ні, це завдання з числа нездійсненних", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, знайомі з президентом РФ Володимиром Путіним люди стверджують, що він готовий пожертвувати незліченною кількістю життів і ресурсів задля перемоги над Україною.

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