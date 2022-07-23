Чи може білоруська армія зайти в Україну і що тоді чекатиме на Білорусь: радник Тихановської дав відповідь

Франак Вячорка переконаний, що багато хто здаватиметься і переходитиме на бік України.

Теоретично разом із російськими диверсійними групами на територію України можуть зайти сили спеціальних операцій Білорусі. Це спецгрупи КДБ, охорона президента (мається на увазі структура — ред.), які виконують його особисті накази. Але не регулярна армія.

Про це розповів старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка в інтервʼю Новини.LIVE, відповідаючи на запитання, якщо припустити, що білоруська армія таки заходить на територію України з північних кордонів, що тоді буде в Білорусі.

"Наскільки довго вони (сили спецоперацій Білорусі – ред.) пробудуть в Україні, я не знаю, бо моралі і розуміння, навіщо воювати там, серед них немає. Загалом, як показує історія, білоруси — не найкращі найманці. Тому їх "вторгнення" триватиме недовго. Це може бути якась показова операція, щоб зганьбити та замастити Білорусь у кров", - каже Вячорка.

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Якщо ж таки змусять увійти в цю війну кілька тисяч військових або ж якусь частину регулярної армії, то, за словами радника Тихановської, це може призвести до несподіваних наслідків.

"Багато хто здаватиметься і переходитиме на бік України. Схожий випадок був минулого тижня з офіцером прикордонних військ Білорусі, який перейшов на бік України, зазначивши, що таких, як він, багато. І я в це вірю", - наголосив він.

Вячорка переконаний, що загалом ті, хто зараз перебуває у Білорусі, — заручники. Виїхати звідти неможливо навіть через Росію. Втекти через ліс і болота теж складно.

Відповідаючи на запитання, чи могли білоруські військові воювати в Україні за гроші, радник Тихановської зазначив, що найманці можуть бути завжди.

"До російських операцій в Сирії вербували і білорусів, і українців, і навіть із Західної Європи осіб російського походження. Це нічого не означає, адже завжди є варʼяти і психи", - зауважив він.

Вячорка розповів, як на початку війни українці плутали білорусів із чеченцями через зелено-червоний прапор.

"Але щоб білоруси системно воювали якоюсь групою — таких доказів не було. Пропаганда зацікавлена, щоб сварити поміж собою українців та білорусів. Хочеться, щоб білоруси показали себе гідно. Ми продемонструємо і підтримку, і солідарність українському народові, аби врятувати наше добре імʼя", - резюмував він.

Нагадаємо, Білорусь втринадцяте подовжила військові навчання біля кордону України. Проте керівник української військової розвідки Кирило Буданов зазначає, що це абсолютно стабільні дії, які військова розвідка відстежує. Він додав, що не слід демонізувати ситуацію з Білоруссю і якось сильно остерігатися певних дій звідти. "Я вам ще раз кажу: нічого зараз там не буде", - наголосив Буданов.

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