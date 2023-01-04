Чи може хтось з країн-партнерок почати бойові дії проти Росії з території України: Жданов відповів

На боці України під прапором своєї держави ніхто офіційно не воюватиме.

НАТО робить все, щоб не повторився сирійський варіант, коли зійшлося багато країн, кожна з яких має свої інтереси, тож, в Україні жодна держава світу не буде воювати під своїм прапором.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

"У Сирії - справжній серпентарій. У нас все чітко та зрозуміло: ми воюємо з РФ. Навіть з боку Росії Білорусь, точніше, диктатор Лукашенко боїться вплутуватися в цю війну, робить усе, щоб його армія офіційно до неї не вступила", - зауважив Жданов.

За його словами, на боці України під прапором своєї держави ніхто офіційно не воюватиме. Для цього було створено міжнародний легіон.

Зазначимо, що війська Туреччини можуть почати наземну операцію на території Сирії в будь-який момент і для цього зараз ведеться підготовка.

Додамо, що Кремль хочуть змусити Україну підписати чергові "мирні угоди".

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що росіяни готуються до нового загострення на фронті.

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