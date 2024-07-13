Чи може Кримський міст впасти у 2024 році: Буданов зробив цікаву заяву

Кирило Буданов переконаний, що Кримський міст – це символ, це свідомість, тому його знищення – це десакралізація Криму для росіян.
Очільник ГУР Кирило Буданов вважає Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні. Він зазначає, що міст несе, зокрема, і сакральний сенс для ворога.
Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю NV.
Наразі Крим вже не є "непотопляємим авіаносцем" – тепер це незручна територія. На думку Буданова, наразі росіянам не потрібен Кримський міст, проте він лишається частиною скелета імперії.
Чому важливо знищити Кримський міст
Кирило Буданов переконаний, що Кримський міст – це символ, це свідомість. Його знищення набагато глибше і важливіше, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Начальник розвідки акцентує на тому, що у росіян тисячі одиниць техніки, а міст – один.
"Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчиру (новий порт Росії в Абхазії – ред.)? Прекрасно!" – зазначає Буданов.
Відповідаючи на запитання, чи може Кримський міст впасти цього року, Буданов каже, що це питання вже до Генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою заплановану роботу з цього питання робить.
Нагадаємо, що росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від майбутньої атаки. Так, вони намагаються вибудовувати чергові "паркани" захисту.
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