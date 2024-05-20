Чи може поліція доправляти ухилянтів до ТЦК – адвокат пояснив повноваження правоохоронців

Чи може поліція затримувати і доправляти військовозобов'язаних до військкоматів.

В Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Адвокат Роман Сімутін пояснив, чи може поліція доправляти до ТЦК та СП осіб, які ухиляються від мобілізації.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Відкриваємо нещодавні ухвалені зміни та дивимося статтю 24 – додаткові повноваження поліції, яку доповнили частиною 5 наступного змісту: "За зверненням ТЦК та СП органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП, а також здійснюють адміністративне затримання та доставлення до цих центрів та органів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, передбачене статтями 210 та 210-1 Кодексу про адмінправопорушення", - пояснив адвокат.

Тобто у разі виявлення порушення поліцейський має право затримати особу не більше, ніж на три години, та доставити до ТЦК для складання постанови.

Нагадаємо, у поліції розповіли, в яких областях найбільше ухилянтів і скількох вже доправили до військкоматів.

Читайте також провідні новини дня: