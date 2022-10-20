Чи прикриє Польща своєю ППО небо України у разі наступу на Волині: військовий експерт пояснив дії союзників

Союзна держава Польща може прикрити небо України у разі наступу ворожих військ з території Білорусі.

Про це сказав у ефірі ТСН військовий експерт, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

"Прикриття неба може статись, оскільки Польща, як союзна держава, ретельно спостерігає за розвитком ситуації", - зазначив Самусь.

На його думку, Польща та Литва. які перші на собі відчули натиск з боку Білорусі ще за часів емігрантів, готуються до подібного розвитку подій.

"Звісно, якщо у Польщі будуть засоби ППО і ПРО, які можуть закривати небо над частиною України, то, я думаю, це буде зроблено без жодних вагань", - додав Самусь.

Загроза наступу з Білорусі: що відомо

Михайло Самусь переконаний, що дастатніх сил і техніки у Росії, аби піти з території Білорусі, поки що немає, однак загроза існує, ба більше, зростає.

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поскаржився на утиски росіян за кордоном. Мовляв, Москва не бачить сенсу зберігати дипломатичну присутність на Заході.

Керівництво німецької розвідки Заговорило про "оголошення війни" Путіним Заходу. Там припускають можливість політичних вбивств у Німеччині.

Військовий експерт Петро Черник вважає, що колективний Захід вирішив прибрати агресорку Росію з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу. Щобільше - Захід боїться, що тоді порожній Сибір перейде Китаю, який так само провадить політику диктатури й тиранії.

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