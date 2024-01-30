Чи може Путін напасти на країни НАТО: ексгенсек Альянсу дав вичерпну відповідь

“Сіра зона” є небезпечною. І країни, які перебувають в ній - також.

Можливий напад Росії на країни НАТО не вважається неминучим, оскільки Путін знає про п’яту статтю статуту Альянсу про колективну оборону.

Про це заявив ексгенеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен на спільному з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком брифінгу.

“Я не вважаю, що є неминучий ризик нападу Росії на країну НАТО. Путін поважає пʼяту статтю. Він знає, що відповідно до неї, напад на одного з членів буде атакою на всіх, і він програє пряму конфронтацію з НАТО”, – наголосив Андерс Фог Расмуссен.

Він також додав, що “сіра зона” є небезпечною. І країни, які перебувають в ній, які подаються на членство: зокрема, Фінляндія та Швеція.

“Тому, на мою думку, ми маємо запросити Україну, і чим раніше, тим краще. Насправді українське військо таке потужне, що може зробити внесок для Альянсу і посилити його”, – наголосив колишній генсек НАТО.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін не втратив би шанс напасти на НАТО. Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії.

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